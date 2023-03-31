الهند متفائلة بشأن توصل مجموعة العشرين لإجماع بشأن اللغة المستخدمة لوصف الحرب في أوكرانيا

أصبحت الهند متفائلة بشأن تحقيق إجماع في الآراء في مجموعة العشرين بشأن اللغة المستخدمة لوصف الحرب الروسية على أوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع أن ممثلين دول المجموعة مكثوا في نفس الغرفة خلال الاجتماعات الأخيرة، ما يمثل اختلافا عن الانسحاب المنتظم خلال محادثات مماثلة في إندونيسيا العام الماضي.



وأضاف المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية الاجتماعات، أن هذا يزيد الآمال بشأن التوصل لتسوية ما مماثلة لتلك التي تحققت في نوفمبر الماضي في جزيرة بالي، مشيرا إلى أن أي تصعيد للحرب يمكن أن يتسبب في اضطراب هذا التوازن الهش.



وتتعرض الهند، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين السنوية في سبتمبر المقبل، لضغوط لإظهار أنه يمكنها التوصل لاتفاق بعد اجتماعين رئيسيين في وقت سابق العام الجاري، عارضت خلالهما روسيا والصين اللغة المستخدمة للحديث عن الحرب.