جوجل تواجه عقوبة قضائية ثانية في غضون أيام

فرضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على عملاق التكنولوجيا، جوجل، للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، بعدما قال قاضٍ في قرار صدر أول أمس إن الشركة استغرقت وقتًا طويلاً للامتثال لحكم صدر العام الماضي في دعوى جماعية تتعلق بخصوصية البيانات.



وتتعلق الدعوى القضائية الجماعية، حسبما أوضح موقع "جادجتس- 360" التقني، باتهامات ضد جوجل بأنها تعقبت عددًا من مستخدميها بشكل غير قانوني أثناء استخدامهم لمتصفح الشركة، كروم (Chrome)، في الوضع الخاص، أو "وضع التخفي".



وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكمًا ضد جوجل يتعلق بانتهاك خصوصية البيانات.



كما تأتي هذه العقوبات في أعقاب قرار منفصل أصدرته محكمة جزئية أمريكية في ولاية كاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي، الذي خلُص إلى أن جوجل تخلصت من "سجلات دردشة الموظفين التي تعتبر دليلاً في دعاوى مكافحة الاحتكار" ضد الشركة.