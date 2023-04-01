الزمالك يهزم الجزيرة في دوري سيدات اليد

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فاز الفريق الأول “سيدات” لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 29/32 بالمباراة التي جمعتهن اليوم الجمعة بصالة ميت عقبة، ضمن منافسات المرحلة الثانية لبطولة دوري عمومي السيدات.

وقرر المدير الفني منح اللاعبات راحة سلبية غدا السبت علي أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي الاحد المقبل استعدادا للمواجهات القادمة.

ومن المنتظر أن يواجه سيدات اليد نظيره الطيران بمنافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر المقرر لها الاربعاء 19 ابريل المقبل بصالة حسن مصطفي بالسادس من اكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك من قاسم إبراهيم مديراً فنياً،وعادل خيري مدرباً عاماً،ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي،وأشرف حسين محللاً للأداء،وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة ،وهبة حسنين مدير إداري الفريق .