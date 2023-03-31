حزب ميلوني يطرح مشروع قانون لحماية اللغة الإيطالية

اقترح حزب رئيسة الوزراء‭‭ ‬‬الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، فرض غرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108750 دولارا) على الهيئات العامة والخاصة التي تستخدم مصطلحات أجنبية وتحديدا الإنجليزية بدلا من الإيطالية في المخاطبات الرسمية.



وجاء في نص مشروع القانون الذي يدعو إلى حماية اللغة الإيطالية والتشجيع عليها "إنها ليست مسألة موضة تظهر ثم تنقضي، لكن الهوس باللغة الإنجليزية له تداعيات على المجتمع ككل".



وقدم مشروع القانون نواب من حزب إخوة إيطاليا بزعامة ميلوني ويتعين أن يوافق عليه مجلسا البرلمان ليصبح قانونا. وليس هناك ما يشير إلى موعد حدوث ذلك، وفقاً لوكالة "رويترز".



وجاء في نص مشروع القانون أيضا أن انتشار اللغة الإنجليزية "ينتقص من قدر" اللغة الإيطالية واقترح على جميع الهيئات العامة والخاصة أن تستخدم لغة دانتي، وهو شاعر إيطالي غالبا ما يشار إليه بأنه أبو اللغة الإيطالية، للترويج لسلعها وخدماتها.



كما ينص على أن تكون جميع المسميات والمختصرات التي تشير إلى الوظائف في الشركات العاملة في إيطاليا باللغة المحلية مع عدم السماح بالكلمات الأجنبية إلا إذا ثبت استحالة ترجمتها.



وقال مشروع القانون إن الاستخدام الواسع للغة الإنجليزية في أوروبا "أكثر سلبية ومفارقة" خاصة بالنظر إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وإذا أصبحت المسودة قانونا، فقد تضطر الحكومة إلى ترتيب أوضاعها بسرعة. وحين تولت الوزارة مهامها في أكتوبر الماضي، أضافت مصطلح "صنع في إيطاليا" بالإنجليزية إلى اسم وزير الصناعة، بينما تستخدم ميلوني نفسها أحيانا كلمات أجنبية في خطاباتها.



ويأتي مشروع القانون بعد أيام فقط من تحرك الحكومة للدفاع عما تعتبره جزءا مهما آخر من الثقافة الإيطالية، بحظرها الغذاء المنتج في المعامل لحماية الإرث الغذائي الزراعي في البلاد.