يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري ضخمة وهامة للغاية، وأن غياب هالاند عن السيتي لن يضعفهم في ظل اعتمادهم على أساليب مختلفة للعب.

يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي، غدًا السبت، على ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وتكتسب المواجهة أهمية خاصة لكلا الفريقين، في ظل رغبة السيتي في مواصلة مطارة أرسنال على قمة البريميرليج، بينما يبحث ليفربول عن التقدم للمراكز الأربعة المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السيتي:" مباراة مانشستر سيتي فائقة الأهمية، هذا هو الشئ الوحيد الذي لا يختلف عن كل السنوات الأخرى، لأنه من الواضح مدى أهميتها بالنسبة لنا، وبالنسبة للسيتي مهمة جدًا".

أضاف:" لا أعتقد أنه يمكنك القول أنه من الأفضل القتال من أجل اللقب أو أي شئ آخر، ولكن ينبغي علينا أن نفوز بكل مبارياتنا، وعادة ما تحصل على ما تستحقه إذا عملت بجد بما يكفي..وهذا ما نحاول القيام به".

أوضح:" لكننا نعلم أن مباراة مانشستر سيتي ضخمة للغاية، وأمامنا أسبوع كبير، لكن السيتي يستحق كل اهتمامنا غدًا، هذه هى الطريقة التي نتعامل فيها مع المباراة".

واصل:" بدأ لاعبو ليفربول في العودة، البعض منهم تدرب اليوم للمرة الأولي، وهكذا هو الحال مع التوقف الدولي، لكن الأمر لا يختلف عن وضع السيتي.. الوضع مماثل".

أكد:" أمام مانشستر سيتي لابد أن تكون في قمة مبارياتك، تدافع على مستوى عال للغاية، وتلعب كرة قدم جيدة..هذا طبيعي تمامًا".

أشار كلوب:" مع الهيمنة والسيطرة التي يمكن للسيتي إظهارها، يجب علينا ألا ننسى أننا ينبغي أن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما فعلناه دائمًا في المباريات الرائعة".

وأتم كلوب حديثه عن هالاند، قائلًا:" إذا لم يلعب المباراة، سيجعل ذلك مانشستر سيتي مختلفًا ولكن ليس ضعيفًا، بإمكانهم اللعب بطرق مختلفة، أعتادوا على اللعب بدون رأس حربة، هذا هو الوضع".