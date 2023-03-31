إيران تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة، هجمات "الكيان الصهيوني المعتدي" على بعض المراكز في دمشق وضواحيها فجر يومي أمس الخميس واليوم الجمعة.



وصرح كنعاني أنه "مع شديد الأسف والاستغراب أن المجتمع الدولي لم يكن لديه رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمتواصلة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية في هذا البلد، مما شجع الكيان المذكور على التمادي في انتهاكه لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وتكرار جرائمه ضد مواطنيها وجنودها"، بحسب ما أوردته اوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الجمعة.



واعتبر المتحدث مثل هذه "الممارسات العدوانية انتهاكًا سافرا ومتواصلا للقوانين والقرارات الدولية ، فضلًا عن انها إجراءات استباقية من أجل صرف الانتباه عن الأزمات الداخلية والانقسامات العميقة في هذا الكيان، فضلًا عن امتعاضه من تعزز قوة سوريا الداخلية والانفراجات الأخيرة في علاقاتها الخارجية".



ومن جديد، طالب كنعاني المؤسسات الدولية المسؤولة وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بالاضطلاع فوراً بمسؤوليتها القانونية والمعترف بها في اتخاذ إجراءات ضد المعتدي ومنع استمرار "عدوان الكيان الصهيوني" والانتهاك الجسيم والمتكرر لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.



كان مصدر عسكري سوري أعلن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق ليلة أمس الخميس.



يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني على سوريا في غضون 24ساعة.