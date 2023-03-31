رئيس أوكرانيا يسترجع جرائم الحرب الروسية في بوتشا بمقطع مصور

أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ذكرى ضحايا جرائم الحرب الروسية التي ارتكبت في بلدة بوتشا بشمال غرب كييف، وذلك بمقطع مصور في الذكرى السنوية الأولى لتحريرها من القوات الروسية.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أسفل مقطع مصور يضم مجموعة من الأحداث التي شهدتها بوتشا العام الماضي: "رمز لفظائع جيش الدولة المحتلة. لن نغفر أبدا. سنعاقب كل الجناة".

وبحسب الفيديو، سجلت هيئة الادعاء ما يربو على 9000 جريمة حرب روسية في بوتشا وما حولها. ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم وتم العثور على ما يربو على 175 جثة في مقابر جماعية أو "غرف تعذيب".

واحتلت قوات روسية البلدة التي تقع على بعد 40 دقيقة بالسيارة من العاصمة كييف، في أواخر فبراير 2022. وغادرتها في 30 مارس حيث أعلن تحريرها بعد يوم.

وبعد نشر صور حوالي 20 جثة ملقاة بأحد الشوارع، بعضها مكبلة اليدين، أصبحت بوتشا رمزا لجرائم الحرب الروسية التي وقعت في العديد من المواقع بأوكرانيا.

وتنفي موسكو ارتكاب قواتها أي فظائع وتتهم الاستخبارات الأوكرانية بتلفيق "هجوم مزيف" في بوتشا.