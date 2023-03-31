المفوضية الأوروبية: سقف أسعار النفط الروسي يظل عند 60 دولارا للبرميل

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قالت المفوضية الأوروبية إن وضع سقف أسعار النفط الروسي بواقع 60 دولارا للبرميل قد أثبت فعاليته في الإضرار بحصول الكرملين على البترودولار دون عرقلة السوق، وإنه سوف يظل ثابتا خلال الوقت الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- أبلغت الدول الأعضاء الأسبوع الجاري أنه ليس هناك استعداد بين أغلبية مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى لخفض سقف الأسعار في الوقت الحالي.

ووجد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، الذي شكل أساس مراجعة الغطاء السعري، أن الآلية استوفت أهدافها في خفض عائدات موسكو والحفاظ على أسعار النفط العالمية من الارتفاع.

وجاء في تقرير الوكالة الشهري إن الغطاء سوف يؤثر على السعر الذي يباع به النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية الروسية.