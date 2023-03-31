البرتغال تسعى لمكافحة العجز في المساكن عبر الإيجارات القسرية

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تسعى الحكومة البرتغالية اليسارية لمكافحة العجز الحاد في المساكن بعدد من الإجراءات، بما في ذلك الإيجار القسري المثير للجدل للممتلكات الشاغرة.

وأعلنت حكومة رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا مساء الخميس أن الإيجار القسري سيكون ممكنا إذا ظلت الشقة شاغرة لأكثر من عامين.

ويعتبر هذا الإجراء جزءا من برنامج "المزيد من المساكن" الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، والذي أقره مجلس الوزراء حاليا.

ووفقا للتقديرات الرسمية فإن هناك أكثر من 700 ألف مسكن شاغر في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة.

وشدد كوستا يوم الخميس على أنه لن يجري تطبيق الإيجارات القسرية إلا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومن حيث المبدأ، ستكون للشقق فقط.

كما أنه من المتوقع تقديم إعانات لبناء مساكن بأسعار معقولة. ولن يتم منح تراخيص إيجارات الإجازات بعد الآن.

وتريد لشبونة أيضا تجميد إيجارات العقود القديمة بشكل دائم. وبالنسبة للعقود الأحدث، يجب أن تكون الزيادات في الإيجار محدودة بنسبة 2% سنويا فقط. وفي نفس الوقت، يجب أن يحصل الملاك على إعفاء ضريبي. وفي المستقبل، تريد الدولة الإفراج عن العقارات العامة غير المستخدمة للإيجار.

كما سيتم إنهاء "برنامج التأشيرة الذهبية" المثير للجدل والذي يمنح المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي حق الإقامة في البرتغال إذا استثمروا في العقارات.

وتأثر سير المؤتمر الصحفي لكوستا بسبب الاحتجاجات الصاخبة. وكانت المعارضة وأصحاب العقارات قد انتقدوا تلك الخطط سلفا.

وقال كوستا:"بما أنه ليس لدي عصا سحرية يمكنها تحويل الحجر إلى منازل صالحة للسكن غدا، يتعين علينا اتخاذ إجراءات لتحسين هذا الوضع".

وقال رئيس الحكومة الاشتراكي إنه لا يزال يتعين على البرلمان مناقشة الإجراءات والتصويت عليها.

يذكر ان حكومة كوستا تتمتع بأغلبية مطلقة من المقاعد.