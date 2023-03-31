وزير خارجية أوكرانيا: قرار السماح للاعبين روس وبيلاروس بالمشاركة في ويمبلدون غير أخلاقي

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وصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قرار بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بالسماح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة كمحايدين بأنه "غير أخلاقي".

ودعا كوليبا بريطانيا إلى عدم منح هؤلاء اللاعبين تأشيرات دخول، وفقًا لما أودرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة.

وكان منظمو بطولة ويمبلدون - ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس - أعلنوا أن لديهم "النية" للسماح بمشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نسخة هذا العام بعد حظرهم السنة الماضية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان لنادي عموم إنجلترا الذي يشرف على البطولة "نيتنا الحالية هي قبول مشاركة لاعبين روس وبيلاروس، شرط التنافس بصفة محايدة والامتثال للشروط المناسبة، بما فيها منع التعبير عن دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأشكال مختلفة".

وأثار حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من ويمبلدون العام الماضي جدلا واسعا وغضب رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات اللتين قررتا عدم منح نقاط البطولة للمشاركين ردا على قرار المنظمين.