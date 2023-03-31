تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

أروى بنت كريز رضي الله عنها، قال عنها عثمان بن عفان: اللهم ارحم أمي، اللهم اغفر لأمي.

قال ابن عباس رضي الله عنه: أسلمت أم عثمان وأم طلحة، وأم عمار، وأم أبي بكر، وأم الزبير، وأم عبد الرحمن بن عوف، فأروى بنت كريز بن ربيعة العبشمية، أم عثمان بن عفان رضي الله عنهما، هي واحدة من هؤلاء الأمهات المؤمنات.

وأمها ـ أم حكيم - البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي؛ ويقال: إنَّها توأم عبد الله بن عبد المطلب، والد رسول الله ﷺ، ولا خلاف في أنها شقيقة عبد الله وأبي طالب والزبير أولاد عبد المطلب.

أروى المولودة المباركة

كانت البيضاء - أم حكيم - بنت عبد المطلب زوجاً لكريز بن ربيعة، فولدت له عامراً، وأروى، وطلحة، وأم طلحة، وذكرت أم حكيم أنَّها لما ولدت ابنتها أروى سمعت قائلاً يقول في ‎المنام: ربَّ قَلمس -وتعني الرجل المعطا- صميم لمسود حليم، ومقسم كريم، وشاعر عذوم في بطن أم حكيم.

‎فولدت أروى عثمان بن عفان فهو القلمس الحليم، والمقسم هو المطرف عبد الله بن عمرو بن عثمان، وكان أجمل أهل زمانه، وكان يقال له المطرف؛ لحسنه وجماله الفائق، والشاعر العذوم: هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

‎ولما شبت أروى عن الطوق تزوجها عفان بن أبي العاص، فولدت له عثمان وآمنة، ثم تزوجها عقبة بن أبي معيط، فأنجبت الوليد وعمارة وخالد وأم كلثوم وأم حكيم وهند.

‎عُرفت أروى بالجود والكرم، وإكرام نُزُل الضيوف، ‎فقد أورد ابن حجر في الإصابة نقلاً عن المرزباني في معجم الشُّعراء، أنْ عَفْعَال بن قيس بن عاصم التميمي المنقري قَدِمَ مكة في الجاهلية، فنزل على أروى بنت كريز - وهي أم عثمان رضي الله عنه - فلما أراد الرحيل مدحها، ‎فقال: ‎خلف على أروى سلاماً.. فإنما ‎جزاء الثوي أن يعف ويحمدا.. سلاماً أتى من وامق غير عاشق.. أراد رحيلاً ما أعف وأمجدا

مطلع النور وإسلام أروى

منذ أن تنفّس صبحُ الإسلام وفي بدء الدعوة أسلم عثمان، وعلمت أمه بإسلامه فلم تنكر عليه هذا بل كانت تميل إلى نصرة النبي الكريم والدين الحنيف، وقد وقفتْ وَقفَةً مباركة جريئة حفظتها ذاكرة التاريخ، حيث يروى كما جاء في ابن الأثير ـ رحمه الله ـ أنَّ عقبة بن أبي معيط قد شكا عثمان إلى أمه فقال لها: إنَّ ابنك قد صار ينصر محمداً! فلم تنكر ذلك من ابنها وقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد.

‎بهذه المحبّة العظيمة، وبهذا الإيثار الجميل حرصت أروى على الإسلام كحرص ابنها عثمان على إسلامها، فأعلنت إسلامها، وهاجرت إلى المدينة المنورة بعد ابنتها أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وبايعت رسول الله، فسر عثمان بإسلامها سروراً عظيماً.

مكانة فريدة في عالم النساء

‎احتلت أروى رضي الله عنها مكانا علياً بين صحابيات رسول الله، واكتنفتها البركات من كل جانب، وأضحت يُشار إليها بالبنان لما نالته الإعظام والتكريم، ويكفيها من الفضل، أنَّها والدة ذي النورين وذي الهجرتين، والمصلي إلى القبلتين وزوج الابنتين الظاهرتين؛ فقد تزوج ‎عثمان من رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله، ولم يعلم أحد تزوج بنتي نبي ‎غيره.

‎وبذلك تفردت أروى في هذا المضمار الكريم، إذا كانت حماة أكرم وأعرق أختين فى الدُّنيا، فأكرم بهذا الشَّرف وأعظم به! وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء.

اللهم اغفر لأمي

عاشت أروى بنت كريز رضوان الله عليها أحداث العهدين: المكي ‎والمدني، وامتدت بها الحياة حتى اشتعل رأسها شيباً، ووهن العظم منها، ‎وماتت في حياة ابنها عثمان رضي الله عنهما وهو خليفة.

فقد أخرج ابن سعد رحمه الله عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: شهدنا أم عثمان بن عفان رضي الله عنهما يوم ماتت، فدفناها بالبقيع فرجع وقد صلّى النَّاس في المسجد فصلى عثمان وحده في المسجد، وصلّيتُ إلى جانبه، فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم ارحم أمي، اللهم اغفر لأمي، وذلك في خلافته.

وذكر ابن حجر رحمه الله، أنَّ أروى تُوفيت ولها تسعون سنة، وكان ابنها عثمان يقف على قبرها ويدعو لها.

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