 ضياء رشوان يوجه المشاركين في الحوار الوطني بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار - بوابة الشروق
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ضياء رشوان يوجه المشاركين في الحوار الوطني بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 3:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 3:42 ص

وجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.
وأوضح المنسق العام - في بيان اليوم - أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الأربعاء 3 مايو.


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