رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير مهارات الشباب التونسي

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير مهارات الشباب التونسي في المجالات الجديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر الاعتماد على القدرات البشرية ورأس المال البشري.

جاء ذلك خلال استقبال نجلاء بودن رمضان، وفدا عن نادي الروبوتيك "أبطال حفوز" والذي سيمثل تونس في البطولة العالمية للروبوتيك، بحضور كل من وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وعبرت نجلاء بودن رمضان عن فخرها وتقديرها لمجهودات هذا الفريق .. مشددة على أن تونس ستواصل دعمها للكفاءات الشابة خاصة في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي باعتبارهم قاطرة الاقتصاد العالمي الحديث.

كما قدم الفريق بهذه المناسبة لرئيسة الحكومة العرض الذي سيشاركون به في كأس العالم للربوتات حول ترشيد استهلاك الطاقة.

من جانبه ثمن مدرب نادي الروبوتيك "أبطال حفوز" صلاح السعدلاوي مبادرة رئيسة الحكومة التونسية وتحفيزها للفريق الذي سيشارك في هذه المسابقة العالمية، مؤكدا على أهمية هذه المشاركة التي ستمنح الوفد التونسي فرصة لتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية خصوصا في مجال التكنولوجيات الحديثة.

كما أشار إلى ضرورة أن يكون لتونس رؤية وإستراتيجية واضحة الأهداف لتنمية الروبوت التعليمي بالقطاع التربوي.

وتمكن نادي الروبوتيك "أبطال حفوز" من الفوز بالمركز الأول في البطولة الوطنية للروبوتيك بتونس والتأهل بالتالي للبطولة العالمية للروبوتيك FIRST LEGO LEAGUE بهوستين الأمريكية التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 22 ابريل القادم ، وذلك لتمثيل تونس في واحدة من أكبر الفعاليات الدولية في مجال الروبوتيك والبرمجيات الحديثة.