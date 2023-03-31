منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطالب بتحقيق بشأن مزاعم ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسريا

أعلنت الدول الـ 45 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الخميس أنه سيجرى التحقيق في إطار المنظمة بشأن مزاعم قيام روسيا بترحيل الأطفال الأوكرانيين قسريا.

وقالت ممثلة ألمانيا لدى المنظمة جيسا براوتيجام في بيان إن الدول الأعضاء، بالتشاور مع كييف، دعت إلى "بعثة خبراء" للتحقيق في الادعاءات.

وتابعت براوتيجام أن المعلومات التي يتم جمعها ستقدم إلى "آليات المساءلة المتصلة بهذا الشأن" جنبا إلى جنب مع المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضافت "لا يزال لدينا مخاوف بشأن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أعقاب الحرب العدوانية الشاملة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وتحديدا فيما يتعلق بالنقل القسري للأطفال وترحيلهم من قبل الاتحاد الروسي".

وتتهم الحكومة الأوكرانية موسكو بترحيل آلاف الأطفال بشكل غير قانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا. وفي ديسمبر الماضي اعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مثل هذه التقارير أنها ذات مصداقية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس الجاري مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم مسؤوليتها عن اختطاف أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى الأراضي الروسية. وتصر روسيا على أنها نقلت الأطفال إلى مكان آمن بعيدا عن مناطق القتال.