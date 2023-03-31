سلوفاكيا تعتزم زيادة إنتاج ذخيرة مهمة لأوكرانيا

قال وزير الدفاع السوفاكي، ياروسلاف ناد في تصريحات للصحفيين أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج ذخيرة مهمة وقذائف مدفعية لأوكرانيا، وذلك أثناء سفره بالقطار إلى كييف.



وتصريحات الوزير هي أحدث إظهار للدعم لأوكرانيا، من سلوفاكيا، التي سلمت مؤخرا نظام الدفاعي الجوي ، "كوب"، وأول 13 طائرة مقاتلة، طراز "ميج-29" ، تعهدت بها سلوفاكيا والتي تعود للحقبة السوفيتية.



وأضاف ناد أن سلوفاكيا ستضطلع الآن "بدور مهم" في إنتاج الذخيرة لأوكرانيا.



وتابع "إننا نتخذ خطوات ملموسة لزيادة إنتاج الذخيرة، عيار 155 ملليمترا في منشآتنا، لما يصل إلى خمسة أضعاف".



والطلقات عيار 155 ملليمترا هي الذخيرة القياسية لمدفعية حلف شمال الأطلسي(ناتو)، وزاد الطلب عليها، فيما تخوض أوكرانيا قتالا ضد القوات الروسية الغازية.



ويأمل وزير الدفاع السوفاكي في أن يقيم خلال زيارته لأوكرانيا كيف أثبتت شحنات الأسلحة السابقة فعاليتها في القتال.