الإيجارات العالية ترهق كاهل أكثر من 3 ملايين أسرة ألمانية

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تضطر ملايين الأسر الألمانية إلى إنفاق نسبة أعلى من متوسط دخلها على استئجار شقق السكن.

وقال المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء بشأن الإيجارات في عام 2022 إن ما لا يقل عن 40% من دخل 3.1 مليون أسرة ذهبت للإيجار.

ووفقا لبيان للمكتب صدر اليوم الجمعة من مقره في فيسبادن فإن هذه الشريحة من السكان تمثل 16% من مجموع 19.9 مليون أسرة ألمانية.

وقال المكتب إن عبء الإيجار بلغ في المتوسط خلال العام الماضي 27.8% من صافي دخل الأسر الألمانية المستأجرة للسكن.

أما بالنسبة لما يقرب من 6.6 مليون أسرة استأجرت مساكنها عام 2019 أو بعد ذلك، فقد كانت نسبة عبء الإيجار 29.5% من الدخل أي أعلى بحوالي 2.7 نقطة مئوية لعدد 2.7 مليون أسرة أمضت عقد إيجارها عام 1999 (كان العبء وقتها 26.8%).

تشير نسبة عبء الإيجار إلى العبء الذي يمثله إجمالي الإيجار الأساسي بدون التكاليف الجانبية كالتدفئة والكهرباء على صافي دخل الأسرة.