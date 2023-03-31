قبل نحو 15 قرنا من الزمن، قاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- رسالة الإسلام من قلب شبه الجزيرة العربية، وبدأ بلاغه بالأقربين من أهله وأبناء قبيلته ومجتمعه، ثم كانت الهجرة للمدينة المنورة بمثابة توسع لرسالة الإسلام، وتأسيس دولته بمكونات فكرية وحضارية.

ومع تمدد الدولة الإسلامية، زاد التأثر والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، ووثقت الكتابات والمراجع التاريخية الأحداث التي جرت في تلك الحقب، وتناولها المفكرين بالتحليل، ومن بينهم كان الكاتب أحمد أمين، حين أصدر كتابه "فجر الإسلام"، وأرّخ من خلاله لفترة حيوية من التاريخ الإسلامي، حيث يتعقب فيها الحياة العقلية منذ صدر الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية، ونتناول أجزاء منه في حلقات مسلسلة على مدار أيام الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

الحلقة التاسعة..

نستكمل الحديث عن الحقبة الأولى من التاريخ الإسلامي والتي مثلتما يشبه " وقت الفجر" من اليوم، ونتقدم في صفحات الكتاب بعد تناول ملامح من العهد الجاهلي والعهد النبوي وبداية الأولى من الخلافة الراشدة، لفترة تالية زاد فيها الفتن والأزمات السياسية ما أنتج انعكاسات سلبية على المجتمع الإسلامي ووحدته.

وبالحديث عن تلك المرحلة الحرجة، بأنها كانت مع نزاع معاوية بن أبي سفيان والإمام علي بن أبي طالب عقب مقتل عثمان بن عفان، والخلاف في وحهة الظر عن الطريقة التعاطي مع الموقف، حيث طالب معاوية وفريقه بالثأر والقصاص من قتلة عثمان، ورفض مبايعة الإمام علي بن أبي طالب.

وبعد أيام من القتال وسقوط قتلى من الفرقين تم القبول بالتحكيم، هب كل من الحكمين إلى كل فريق على حدة، وأخذا منهما العهود والمواثيق أنهما أي الحكمان آمنان على أنفسهما، وعلى أهليهما، وأن الأمة كلها عونٌ لهما على ما يريان، وأن على الجميع أن يطيع على ما في هذه الصحيفة، فأعطاهم القوم العهود والمواثيق على ذلك، فجلسا سويًا، واتفقا على أنهما يجلسان للحكم في رمضان من نفس العام.

• صفين.. بداية الخوارج

يبدأ أحمد أمين في كتابه، بالحديث عن معركة صِفِّين بين علي ومعاوية كانت بداية ظهور تلك الفرقة، حين طلب معاوية تحكيم كتاب الله اختلف أصحاب علي: أَيقبَلون هذا التحكيم؛ لأنهم يُحاربون لإعلاء كلمة الله وقد دُعُوا إليها، أم لا يقبلون؛ لأنها خُدعة حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة؟.

وبعد جدال وتردد قَبِلَ عَلي التحكيم، واختار معاوية عمرو بن العاص ليُمثله، واختار أصحاب علي أبا موسى الأشعري؛ إذ ذاك ظهر قوم من جند علي أكثرهم قبيلة تَمِيم، نفروا من أن يحَكَّمَ أحد في كتاب الله، ورأوا أن التحكيم خطأ؛ لأن حكم الله في الأمر واضح جليٌّ، والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيها المحق، وليس يصح هذا الشك؛ لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم مؤمنون — بلا شك — أن الحق في جانبهم، هذه المعاني المختلجة في نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: «لَا حُكْمَ إلا لله»، فسرت الجملة سير البرق إلى مَن يعتنق هذا الرأي، وتجاوبتها الأنحاء، وأصبحت شعار هذه الطائفة.

• اتهام الإمام علي بالكُفر

ويذكر أحمد أمين في كتابه، أن تلك الفرق قد طلبوا من علي أن يقر على نفسه بالخطأ بل بالكفر، لقبوله التحكيم، ويرجع عما أبرم مع معاوية من شروط، فإن فعل عادوا إليه وقاتلوا معه، فأبى علي، وكان موقفه في منتهى الدقة، فكيف يرجع عن اتفاق أمضاه، والدين يأمر بالوفاء بالعهود، ولو رجع لتفرق عنه أكثر أصحابه، وكيف يقر على نفسه بالكفر، ولم يشرك بالله شيئًا منذ آمن، فضايقوه بالإكثار من «لا حكم إلا لله» فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم: «لا حكم إلا لله» فتجاوبت بها أنحاء المسجد، ورآه أحدهم فتلا: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، يُعرِّض به.

• موقعة النهروان

واسم الخوارج جاء من أنهم خرجوا على علي وصحبه، وإن كان منهم من يشتق اسم الخوارج من الخروج في سبيل الله أخذًا من قوله تعالى: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وسموا أيضًا «الشُّرَاة» أي الذين باعوا أنفسهم لله من قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ، وقد حاربهم علي في الوقعة الشهيرة بوقعة النهرَوَان، وهزمهم وقتل منهم كثيرًا، ولكنه لم يبِدْهم ولم يبِدْ فكرتهم، وزادت هذه الهزيمة في إمعان الخوارج في كره علي، حتى دبروا له مكيدة قتله، فقتله عبد الرحمن بن مُلْجَم الخارجي، وقد كان زوجًا لامرأةٍ قُتِلَ كثير من أفراد أسرتها في وقعة النهروان.

• الأزهر والخوارج

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأحد حلقات برنامجه، الإمام الطيب، إن الخوارج لما انفصلوا في جماعة كبيرة من جيش سيدنا عليٍّ تقدر باثني عشر ألفًا، فأرسل إليهم سيدنا عبد الله بن عباس لمناظرتهم، وقال لهم: أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمه؟ فقالوا: إنه حكَّم الرجال في أمر الله فكفر، وقال الله تعالى: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»، ما شأن الرجال والحكم؟.. وتأولوا الآية تأويلا فاسداً للوصول إلى المغزى السياسي العسكري الذي كان يداعب أخيلتهم، وبناء على هذا التأويل راحوا يقتلون المسلمين ويتبرأون من عثمان وعليٍّ وأوجبوا قتل الحاكم الجائر وكل من لا يتبرأ منهما.

وأوضح الإمام أن الخوارج لم يظهروا بمظهر الكفار وحيروا سيدنا علي حتى شك في بادئ الأمر أنهم منافقون، وأرسل إليهم عبد الله بن عباس، وبعد رجوعه سأله هل هؤلاء القوم منافقون؟ فقال: «لا، ليست سيماهم كالمنافقين»، وإن بين أعينهم لأثر السجود لكنهم يتأولون القرآن ويفسرونه تفسيرا منحرفا».

وغدا نلتقي بالحلقة الأخيرة..

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