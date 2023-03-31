اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بأنه سيكون سعيدًا للغاية بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي والبلوجرانا السابق، إلى معقل الفريق الكتالوني مجددًا في كامب نو.

قال تشافي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ "فابريزيو رومانو" على "تويتر":" إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ميسي، أتحدث معه كثيرًا، إنه موضوع نتعامل معه جيدًا".

أضاف:" نأمل أن نرى ميسي في برشلونة مرة أخرى، إنه نادي حياته".

أشار تشافي:" أحب عودة ميسي..لكن الأمر لا يعتمد علي فقط، إنه يعتمد على سعادة ليونيل ميسي وما إذا كان يريد العودة".

أتم تشافي:" الوقت ليس مناسبا للحديث عن الموضوع، لكنني سأكون أول شخص سعيد بعودة ميسي مجددًا".

ينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2023، وعلى الرغم من وجود بند بإمكانية التمديد لموسم إضافي حال اتفاق الطرفين، إلا أنه لا تلوح في الأفق بادرة أمل في إمكانية استمرار البرغوث مع ناديه الفرنسي، وسط الأنباء التي تشير إلى إمكانية عودته لبرشلونة، أو العروض المغرية التي تقدم له من الدوري السعودي وتحديدًا من جانب الهلال.