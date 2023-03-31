العامري فاروق: حرصنا على استقبال بعثة الهلال بشكل جيد لأن الأهلي نادٍ كبير

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حرص ناديه على توفير كافة سبل الراحة للجماهير من أجل الظهور بشكل جيد امام الهلال السوداني يوم السبت، مشيرًا إلى أنه تم استقبال بعثة الفريق الضيف بشكل جيد وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم خلال فترة إقامة البعثة في القاهرة.

وقال العامري في تصريحات تليفزيونية: "حرصنا على توفير كافة سبل الراحة للجماهير من أجل مساعدتهم في حضور المباريات، من جانب لجنة المباريات التي تم تشكيلها مؤخرًا بقرار من مجلس إدارة النادي".

وأكمل: "هناك تواصل تام مع نادي الهلال السوداني عن طريق المدير التنفيذي سعد شلبي وسمير عدلي اداري الفريق الأول، وحصلوا على التذاكر وحصلوا على 2400 تذكرة بالإضافة لـ100 دعوة لحضور المباراة وقاموا بتسديد ثمن التذاكر، وتدرب الهلال على ملعب الدفاع الجوي، والسفير السوداني أقام مآدبة إفطار للهلال والمريخ".

وأضاف: "نحن النادي الأهلي نستقبل الجميع أحسن استقبال، والكبير سيظل كبير، والنادي الأهلي كبير ولذلك حرصنا على استقبال الهلال بشكل جيد وتوفير احتياجاتهم وهذا ليس ضعفًا، ولكن حتى يعرف الجميع من أخطأ في حقه".

وتابع: "كل اللاعبين جاهزين في الفريق الأول وهناك حالة تركيز تام بين الجميع، وهناك تواصل بين محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بالمباراة، وكل اللاعبين انتظموا وفي حالة جيدة بما فيهم محمد الشناوي".

وأتم: "هدفنا تحقيق الفوز على الهلال السوداني، وأن نحقق نتيجة تبعدنا عن أي مفاجآت، ونتمنى أن يظهر جمهورنا باللون الأحمر لتشجيع ودعم الفريق".