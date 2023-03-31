توقعات بعدم لحاق المجر بموعد إعادة هيكلة القضاء وإرجاء المساعدات الأوروبية

من المتوقع ألا تفي المجر بالموعد النهائي الذي يوافق اليوم الجمعة، والذي فرضته على نفسها لإعادة هيكلة النظام القضائي كما اشترط الاتحاد الأوروبي، مما قد يرجئ تلقيها تمويلا بقيمة 28 مليار يورو (31 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتعهدت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في نوفمبرالماضي بالوفاء بمطالب الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلال القضاء، بحلول 31 مارس، وهو ما قالت حينها إنه سوف يسمح لها بالحصول على مساعدات جديدة من التكتل بحلول الربع الثاني.



وحتى اليوم الجمعة، لم تنفذ الحكومة إعادة هيكلة القضاء كما تعهدت، ولم يكن يتلق البرلمان القانون المعني للتصويت عليه، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.



وقال مصدر مطلع على المسألة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاتحاد الأوروبي لا يتوقع أن تكون المسألة قد تمت اليوم الجمعة حيث إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، ليست راضية بالكامل بالتغييرات المقترحة.