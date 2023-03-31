الشرطة الأوروبية: تفكيك عصابة كوكايين برازيلية ومصادرة 17 طنا

أفادت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) بأن المحققين في البرازيل اكتشفوا شبكة دولية لتهريب المخدرات وصادروا كوكايين بمليارات الدولارات.

وأعلنت يوروبول في لاهاي اليوم الجمعة، اعتقال 15 شخصا خلال العملية. وضبط المحققون 17 طنا من الكوكايين وأصولا، قيمتهما معا نحو 87 مليون دولار.

وتعد هذه ضمن أكبر العصابات في البرازيل، بحسب يوروبول، وقد أغرقت أوروبا بشحنات هائلة من الكوكايين.

وبحسب يوروبول، اكتسح المحققون بعملية العصابة كاملة، من الموردين في باراجوي إلى ملابس الشحن ومنفذي غسل الأموال الذين كانوا يتعاملون مع عائدات الأنشطة غير القانونية.

كما اتخذت الشرطة خطوات في إسبانيا لمصادرة أصول أفراد يتردد أنهم ينتمون للعصابة.

وتواصل التحقيق الذي حمل اسم "العملية هينترلاند" على مدار عامين، بحسب وكالة الشرطة الأوروبية.