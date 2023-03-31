أوكرانيا تطالب بريطانيا بعدم منح تأشيرات للاعبين الروس

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، قرار بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بالسماح للاعبي روسيا و بيلاروسيا بالمشاركة كمحايدين بأنه "غير أخلاقي" وحث بريطانيا على عدم منحهم تأشيرات.

وقال كوليبا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قرار ويمبلدون بالسماح بمشاركة لاعبي روسيا و بيلاروسا غير أخلاقي، هل أوقفت روسيا الاعتداءات أو أعمالها الوحشية؟ لا، قررت ويمبلدون وحسب إيواء اثنين متواطئين في الجريمة"، على حد تعبيره.

وأضاف "أطالب حكومة بريطانيا بمنع اللاعبين (من البلدين) من التأشيرات"، وفقاً لوكالة "رويترز".