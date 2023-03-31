الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية للمواطنين بالواحات البحرية في الجيزة

أوفدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة لتقديم كل أوجه الرعاية للمواطنين حيث تم توزيع مساعدات عينية (بطاطين - عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين.



كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. وتم تسليم 2 كرسى متحرك لحالتين من ذوى الهمم.



وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كل الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر؛ تم استخراج بطاقات الرقم القومى، واستصدار تراخيص مركبات لعدد من الأهالى، وتقديم خدمات تراخيص المرور المختلفة للمواطنين.



وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.