قراصنة يختطفون أفراد طاقم سفينة دنماركية قبالة غرب إفريقيا

أعلنت شركة مونجاسا الدنماركية للنفط والشحن اليوم الجمعة، أن قراصنة اختطفوا أفراد طاقم سفينة تابعة لها قبالة ساحل غرب أفريقيا.

وقالت الشركة في البيان إن البحرية الفرنسية حددت موقع السفينة مونجاسا ريفورمر، في خليج غينيا أمس الخميس. ووقتها كان القراصنة غادروا الناقلة وأخذوا بعض أفراد طاقمها معهم. وليس من المعروف عدد المفقودين.

ولم يحدث أي أذى لباقي طاقم السفينة أو الشحنة على متنها.

وتملك مونجاسا الناقلة التي يبلغ طولها 135 مترا والتي تنقل النفط ومواد كيميائية، وكان على متنها طاقم من 16 فردا وقت تعرضها للهجوم على بعد 260 كيلومترا غرب بوانت نوار مطلع الأسبوع الماضي. وترفع السفنية علم ليبيريا.

ويعد خليج غينيا، قبالة سواحل غرب أفريقيا، من أخطر المناطق في العالم بالنسبة للسفن التجارية التي قد تتعرض لخطر السطو من جانب القراصنة.