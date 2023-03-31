محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بالعيد القومي للمحافظة

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكل القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ببرقية تهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.



وقال المحافظ: "اليوم نحيى هذه المناسبة التاريخية، فإننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".



وأشاد المحافظ، بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، موضحا أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا مهما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.





