11 قتيلا فى تدافع خلال توزيع حصص غذائية مجانية فى باكستان

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم في جنوبى باكستان خلال توزيع حصص مجانية لمواد غذائية اليوم الجمعة.



ووقع الحادث في مدينة كراتشي الساحلية حيث لقي ما لا يقل عن ثماني نساء وثلاثة أطفال مصرعهم في التدافع.



وقال محمد بلال المتحدث باسم هيئة الإنقاذ الباكستانية "إدهي" أصيب العشرات في التدافع الذي وقع في مؤسسة خيرية خاصة"، مشيرا إلى مخاوف من أن يزداد عدد القتلى.



وذكرت الشرطة المحلية، أنها لم يتم إبلاغها عن توزيع الحصص التموينية ولم يتم اتخاذ أية ترتيبات للتعامل مع الوضع الطارئ.



ولفتت قناة "جيو تي في"، إلى احتجاز سبعة أشخاص على الأقل للتحقيق معهم فى الواقعة.



وتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث المماثلة في نقاط توزيع الطحين المجاني فى إطار برنامج تدعمه الحكومة في الأسابيع الأخيرة.



وقتل نحو 12 شخصا منذ بداية شهر رمضان عندما بدأت الحكومة نظام الحصص المجانية لمساعدة العائلات التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.



وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف، عن طحين مجاني لملايين الباكستانيين خلال شهر رمضان للتخفيف من مشاكلهم الاقتصادية وسط ارتفاع التضخم وبلوغه معدلات قياسية.