رزقي حمرون يقود هجوم فاركو لمواجهة أسوان

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة أسوان مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق فاركو نظيره أسوان على ملعب برج العرب، في التاسعة والربع من مساء اليوم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد سعيد «شيكا»

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل

خط الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف.