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المبعوث الأممي يبحث في الخرطوم ملف إخراج المرتزقة من ليبيا

وكالات
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 8:42 م

بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم، الخطوات الجارية لإخراج "المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الصادق مع باتيلي في مكتبه بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية.

وذكر البيان، أن المبعوث "تناول الخطوات الجارية لإخراج المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا".

وأفاد البيان، بأن الوزير استمع إلى "شرح من باتيلي حول مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا عبر الترتيبات الجارية لجمع الفرقاء تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام".

وأكد الوزير السوداني، وفق البيان، "أهمية الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة لتجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا".

كما أكد الصادق "إمكانية الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا".

وفي 17 مارس دعا باتيلي الأطراف الليبية المنخرطة في مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية، إلى دعم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات خلال 2023.

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