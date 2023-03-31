شبكة إعلام المرأة العربية تشيد بمسلسل الكبير أوي وكشفه «فضائح مواقع التواصل»

أشادت شبكة إعلام المرأة العربية، بما تضمنته حلقة اليوم من المسلسل الشهير "الكبير أوي" حيث كشفت الحلقة بعض ما تتضمنه مواقع التواصل الاجتماعي من فضائح وتفاهات وانحطاط أخلاقي.



وقال المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس شبكة إعلام المرأة العربية عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن فريق عمل مسلسل "الكبير أوي" وعلى رأسهم الفنان الكبير أحمد مكي، نجحوا بشكل احترافي في فضح خطورة بعض ما تتضمنه مواقع التواصل الاجتماعي من انحطاط أخلاقي وتفاهات، وكذلك فضح أكذوبة ما يسمى التريند، وأنه لا يصح أن يكون التريند على حساب أخلاق وقيم المجتمع، وأنه بمثابة نجاح وهمي لا يدوم.



وشددت الشبكة على أن ما تضمنته حلقة اليوم من حلقة الكبير أوي بالجزء السابع، هو رسالة تؤكد دور الفن الحقيقي، خاصة أن الملايين وأغلبهم من الشباب من محبي هذا المسلسل، وصلت لهم هذه الرسالة.



يذكر أن الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وسما إبراهيم ومحمد سلام وإخراج أحمد الجندي.





