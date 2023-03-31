سويسرا: إصابة عدة أشخاص إثر خروج قطارين عن مسارهما بسبب عاصفة

قالت الشرطة في سويسرا، إن قطارين من قطارات الأقاليم خرجا عن مسارهما في حادثين منفصلين، ما أسفر عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص اليوم الجمعة، بعد عاصفة تسببت في هبوب رياح عاتية وتساقط أمطار غزيرة على الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة جبال الألب، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

وأوضحت الشرطة أن الحادثين وقعا في منطقتي لوشارتز و"بورن زوم هوف"، بالقرب من مدينة برن الواقعة غرب البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في "بورن زوم هوف" إن 12 شخصا - 9 بالغين و3 أطفال- أصيبوا، بينهم إصابة شخص وصفت بأنها خطيرة.

وذكرت الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا نتيجة خروج القطار عن القضبان في لوشارتز، ولكن لم تتوفر على الفور معلومات أخرى حول عدد المصابين ومدى خطورة حالتهم.