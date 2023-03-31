لماذا قال بوتين إن اقتصاد روسيا سيتأثر سلبًا بالعقوبات الغربية؟

ويضيف إلياس "أنَّ بوتين يريدُ أن يوجّه رسالةً للشعب الروسي بأن الحرب لا تزال طويلة، وأن عليهم الاستعداد لذلك".

أمّا المستشارة في مركز العلاقات الدولية الروسية يلينا سوبونينا، فتقول: "تدهور الأوضاع الاقتصادية أمرٌ متوقع وطبيعي نظرًا للعقوبات الاقتصادية الشديدة، لكن الأوضاع الاقتصادية أفضل بكثير مما كان متوقعًا، وليست سيئة كما تريدها دول الغرب".

وتضيف سوبونينا أنَّ "بوتين يُحضّر الرأي العامَّ الروسي لاحتمالية تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية، لكنّه رغم ذلك سيظل مستمرًا في هذه المواجهة حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية، وإذا كانت روسيا ستدفع ثمنًا لذلك، فالغرب أيضًا يدفع الثمن بالتضخم والبطالة".

"إيذاء قلب الاقتصاد الروسي"

يقول الباحث الاقتصادي المختص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إنَّه في بداية العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا، تأثر سعر صرف الروبل وتزايدت التوقعات بتضرر الاقتصاد الروسي، لكنّه أثبت مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات خلال السنة الماضية.

ويعزو الشوبكي ذلك لثلاثة أسباب:

ازدياد عوائد الإيرادات الروسية بنحو 20 في المئة، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة على إثر التوترات الجيوسياسية والشد والجذب الذي أحدثته الأزمة.

الاستعداد الروسي قبل الحرب، بسحب جزءٍ كبيرٍ من الاحتياطات في النظام المالي الأمريكي وتعزيز حيازات الذهب، وبناء آليات التحويل والدفع المحلية بعيدًا عن الوسائل الغربية.

تعميق العلاقات الثنائية مع الصين والهند وبلدان في الشرق الأوسط ما وفر منافذ تجارية جديدة.

لكن ومع مرور الأيام، يبدو أنَّ قدرة الاقتصاد الروسي على امتصاص الضربات بدأت بالتراجع، ولا تُرجّح فعاليتها على المدى الطويل، خاصةً أنَّ تسقيف أسعار النفط أدى إلى خفض الإيرادات المباشرة للخزينة الروسية التي تعتمد بنسبة 50 في المئة على إيرادات الطاقة -ثلثان من النفط، وثلث من الغاز.