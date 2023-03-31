بنس: توجيه اتهامات لترامب يبعث برسالة مروعة للعالم

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إن توجيه لائحة اتهامات لترامب يبعث برسالة "مروعة" للعالم عن نظام العدالة الأمريكي وسيشجع حكاما مستبدين على إساءة استغلال السلطة.



وتابع بنس، خلال مقابلة: "هناك حكام ديكتاتوريون ومستبدون حول العالم سيتذرعون بذلك لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة"، بحسب وكالة "رويترز".



وكان بنس نائبا لترامب وهو منافس محتمل له على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في العام المقبل.



ومن المقرر أن تحصل السلطات من ترامب على بصمات أصابعه وصورته في محكمة بنيويورك بعد أيام إذ أصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية في قضية تتعلق بأموال دفعها في 2016 لإسكات نجمة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيالز.



وتم توجيه الاتهامات رسميا لترامب، الخميس، في نيويورك. ويحاول ترامب العودة للرئاسة بعد أن خسر الانتخابات في 2020 أمام جو بايدن.



وانضم بنس بذلك لجمهوريين آخرين ومنافسين محتملين لترامب في انتخابات 2024 في إدانة توجيه الاتهامات للرئيس السابق إذ وصفوا الخطوة بأنها "فادحة".