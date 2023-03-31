بولندا تستقبل 23 ألفا و600 لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة وصول نحو 23 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى نحو 10.77 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو (بولندا)، في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 26 ألف شخص غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول إجمالي عدد العائدين إلى نحو 8.9 مليون شخص.

وكان المكتب الرئاسي البولندي قد أعلن - في وقت سابق من الشهر الجاري - أن قرابة 3ر1 مليون لاجئ أوكراني لا يزالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.