كازاخستان تزيد بشكل كبير صادراتها النفطية إلى ألمانيا عبر روسيا

ذكر بيان صحفي صادر عن شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الحكومية "كاز ترانس أويل" الكازاخية أن كازاخستان تريد زيادة صادراتها النفطية إلى ألمانيا، لتصل إلى 100 ألف طن في أبريل المقبل.



كان وزير الطاقة الكازاخي، بولات أكشولاتوف قد قال إن كازاخستان ستصدر 20 ألف طن من النفط الخام إلى ألمانيا في أبريل المقبل، في شحنات، تسعى لمساعدة برلين في تخفيف اعتمادها على النفط الروسي.



غير أن النفط الكازاخي، يتم ضخه إلى أوروبا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الروسية.



كانت كازاخستان قد بدأت إمداد ألمانيا بالنفط في يناير الماضي.



وقدمت آستانا طلبا لشركة تشغيل خطوط الأنابيب الروسية "ترانسنفط"، لعبور 2ر1 مليون طن من النفط، لعام 2023 بأكمله.



ويتدفق النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"