بايدن يطالب الجهات الرقابية بالتراجع عن إصلاحات ترامب المصرفية

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أفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن طلب من الجهات الرقابية بإعادة العمل بالقواعد الخاصة للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خففت من الشروط بالنسبة للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي لم تحدد هويته قوله إن بايدن طلب أيضا ألا تؤثر تكاليف سد النقص بصندوق تأمين الودائع بعد حالات تعثر بنوك على الجهاز المصرفي.

وقال المسؤول إن النظام المصرفي مستقر بشكل كبير طوال الأسابيع القليلة الماضية وأن الهدف الآن هو ضمان ألا تعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي تعرضت له.

كانت الجهات الرقابة الأمريكية قد أغلقت بنك سيليكون فالي وسيجنتشر بعد تعثرهما.

وأدى وفشل مصرف سيليكون فالي في تعويض الخسائر المالية بجانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجأة التي قام بها عملائه، إعلان إفلاسه في وقت سابق من الشهر الجاري .

يعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.