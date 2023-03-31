لقاءات وأمسيات في احتفالات المواقع الثقافية بأسيوط بليالي رمضان

شهد فرع ثقافة أسيوط أمس الخميس، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تأتي في سياق برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان.



ونظم قصر ثقافة الغنايم احتفالية ثقافية فنية تضمنت محاضرة بعنوان "فضائل شهر رمضان والجوانب الإيمانية فى الصيام"، تحدث بها الشيخ محمد سليمان شرف الدين بإدارة الوعظ بالغنايم موضحا بعض الجوانب الإيمانية للصيام، وشهد القصر أمسية شعرية بإطلالة رمضانية شارك فيها مجموعة من الأدباء والشعراء منهم ياسر النجدي وأشرف عبد الرحيم وأحمد الشافعي وعلي فتحي، وأقيمت ورشة فنية للأطفال بعنوان "فانوس رمضان".



وفي قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، عقد لقاء عن فضل صيام شهر رمضان، تحدث به الشيخ بركات سيد عن أهمية وفائدة الصيام وفضائل شهر رمضان كونه شهر العتق والغفران إلى جانب الإجابة على تساؤلات الاطفال عن كثير من الأسئلة.



كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية تدريب الفنان إبراهيم حسين لرسم مدفع رمضان وأجواء رمضان، ونفذت ورشة أشغال فنية تلي لتعليم الأطفال عمل غرز التلي المختلفة تدريب ياسمين جاد، وورشة حكي ومسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعي وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر.



وقدم القصر مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بنادي نقابة المهندسين بأسيوط بدأت بعرض تنورة، أعقبها عرض لفرقة الفنون الشعبية للطفل بقيادة الفنان خالد نصر قدم من خلالها فقرات الحجالة والنوبي والألعاب الشعبية والعصايا والتحميلة وسط تفاعل جماهيري كبير، أعقبه أمسية قصصية وشعرية للأدباء نعيم الأسيوطي وسامية ربيع سناء عبد الوهاب.



وضمن برنامج الفعاليات التي نظمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، محاضرة بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، بعنوان "حقوق الإنسان"، تحدث بها علي صديق مدير عام وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، موضحا حق الإنسان فى التعليم وكيف أنه حق مؤسس لباقي الحقوق، فهو وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.



وذكر أن التعليم بوصفه حقا مؤسسا يعتبر الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والصغار. كما أوضح دور الدولة في تنمية المجتمع المصري والأسرة المصرية وبذلها الكثير من الجهود لنشر التعليم باعتباره حقا لمواطنيها.