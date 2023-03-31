مصدر عسكري سوري: الجيش يتصدى لهجوم شنته المعارضة شمال غربي البلاد

أعلن مصدر عسكري في الجيش السوري، اليوم الجمعة، تصدي القوات المسلحة السورية لهجوم شنته فصائل المعارضة في شمال غربي سوريا.



وقال المصدر العسكري بوزارة الدفاع السورية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) نسخة منه، إن "وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم مجموعات إرهابية على قواتنا، مساء أمس، على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، وصباح اليوم في قرية الدانا قرب معرة النعمان بريف إدلب".



وأضاف "اسقطت القوات عددا من القتلى في صفوف الإرهابيين، وتمكنت من سحب جثة متزعم المجموعة الإرهابية المهاجمة في ريف إدلب".