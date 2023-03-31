 ارتفاع عدد ضحايا انهيارهيكل مبنى خلال مهرجان ديني بالهند إلى 51 قتيلا ومصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا انهيارهيكل مبنى خلال مهرجان ديني بالهند إلى 51 قتيلا ومصابا


نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 9:44 ص

 أعلن مسئولون هنود ، اليوم الجمعة ، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار هيكل مبنى كان يتواجد به حشد كبير من المصلين للاحتفال بمهرجان ديني في مدينة "إندور" بولاية "ماديا براديش"، إلى 35 قتيلا على الأقل و16 مصابا.
ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المسئولين قولهم إنه تم إنقاذ 18 شخصا فضلا عن العثور على 35 شخصا قتلى و16 آخرين مصابين.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن 75 من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ بذلوا قصارى جهودهم من أجل إزالة الأنقاض، مستخدمين الحبال والسلالم من أجل انتشال الأشخاص الذين سقطوا في البئر الكائن في مجمع المعبد.


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