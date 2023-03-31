أوكرانيا: الجيش الروسي يهاجم المدنيين مجددا

اتهمت قيادة الجيش الأوكراني القوات الروسية بالتركيز مجددا على أهداف مدنية.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير عن الوضع الميداني اليوم الجمعة: "بعد أن أخفق في تحقيق النتائج المرجوة في ساحة المعركة، يواصل العدو ترويع السكان المدنيين في بلدنا بشكل يدعو إلى السخرية".



من بين وقائع أخرى، تعرضت مدينة زابوروجيا وأماكن أخرى لهجوم بالصواريخ الباليستية.



وقال جنرالات في كييف، إن القوات البرية الروسية واصلت هجماتها بالقرب من أفدييفكا ومارينكا وباخموت في شرق البلاد.



وبعدما أصبحت، مدينة باخموت، محل صراع شديد على مدار شهور، واصلت القوات الروسية محاولة إخضاعها بالكامل لسيطرتها.



وتتعرض باخموت للحصار من ثلاث جهات.