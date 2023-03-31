مدرب كريستال بالاس: التقدم في العمر لن يمنعني من قيادة الفريق لتجنب الهبوط

قال روي هودجسون، إنه لا يشعر بأنه تقدم في العمر بشكل يمنعه من قيادة فريق كريستال بالاس لتجنب الهبوط في بطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المدرب البالغ من العمر 75 عاما سبق له تدريب كريستال بالاس بين عامي 2017 و2021، قبل أن يعود مجددا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للمدرب الفرنسي باتريك فييرا الذي تمت إقالته.

ولم يحقق كريستال بالاس الفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الممتاز، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف منطقة خطر الهبوط بالمسابقة، فيما سيواجه ليستر سيتي صاحب المركز السابع عشر غدا السبت.

وقال هودجسون الذي يكبر ديفيد مويس مدرب ويستهام، ثاني أكبر مدرب عمرا في بطولة الدوري الإنجليزي بـ16 عاما: "لقد قبلت بفكرة التقاعد لأن ذلك ما كان الجميع يقوله".

وأضاف: "لقد سرت في الشارع وقال الناس لي هل تستمتع بتقاعدك، لكنني في الوقت ذاته لم أشعر أبدا بأنني كبير في العمر بشكل يجعلني اتقاعد، إذا كان ذلك حقيقة معروفة".

وتابع هودجسون: "أنا أعلم أنني كذلك، شهادة ميلادي تقول الأمر ذاته".

وأوضح مدرب كريستال بالاس الجديد: "لكن الطريقة، التي أشعر بها لا تقول ذلك، لذلك أفضل دائما وجود مشروع معروف وبطريقة تجعلني أعلم بوضوح ما هو مطلوب مني أو متوقع مني ".