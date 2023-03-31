ضبط خطابات يحتمل أنها لإرهابي مختف ينتمي لجماعة الجيش الأحمر الألماني

يفحص المحققون الألمان رسائل مضبوطة، يمكن أن تكون لإرهابي من جماعة الجيش الأحمر الإرهابية، يسمى بوركارد جارفيج، ومختف منذ عقود.



وأكد مكتب الادعاء العام في فيردن بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا تقريرا مشابها نشرته مجلة "شبيجل" الإخبارية اليوم الجمعة.



وقال متحدث إن هناك عمليات تفتيش "في البيئة العائلية للمتهم".



وأشار إلى الاستيلاء على وثائق كتابية وناقلات بيانات وهواتف محمولة لأقارب المتهم.



وذكر أن هذه المستندات يتم فحصها حاليا بشكل كامل.



وبحسب مجلة "شبيجل" فقد جرت عمليات البحث في فرانكفورت وهامبورج الأسبوع الماضي.



ومن المحتمل أن يكون جارفيج البالغ من العمر 54 عاما قد اختبأ منذ أكثر من ثلاثين عاما مع دانييلا كليت وإرنست فولكر شتاوب، وهما عضوان آخران مشبته بانتمائهما لجماعة الجيش الأحمر الألماني.



ويشتبه في أن الثلاثي اليساري المتطرف مسئول عن سلسلة من عمليات السطو المسلح على سيارات نقل الأموال والمتاجر الكبرى، خاصة في شمال ألمانيا.



وهؤلاء الأشخاص الثلاثة مطلوبون من جانب السلطات في جميع أنحاء أوروبا.