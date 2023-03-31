محادثات صينية إسبانية لمناقشة الحرب في أوكرانيا دون تقديم مقترحات جديدة

ناقش الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في بكين اليوم الجمعة، تطورات الحرب في أوكرنيا وكذلك العلاقات الثنائية، دون تقديم أي مبادرات جديدة.



وتردد أن سانشيز أراد البحث عن فرص من أجل وساطة محتملة من جانب الصين لإنهاء الصراع القائم منذ 13 شهرا إثر الغزو الروسي الشامل لجارتها.



ولكن شي جدد انتقاده للغرب قائلا إنه يجب التخلي عن عقلية "الحرب الباردة والمواجهة "، بحسب التلفزيون الحكومي الصيني.



وأضاف شي أنه يجب إنهاء "العقوبات المتطرفة والضغط" ودعم بشكل غير مباشر روسيا "شريكه الإستراتيجي" مجددا.



كما تحدث الرئيس الصيني لصالح ما قال إنه إقامة هيكل أمني متوازن في أوروبا وهو شيء يعتبره المراقبون انتقادا لتوسع حلف الناتو.



ولم يدن شي حتى الآن الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الطلبات الأوكرانية الخاصة بإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.