قال الفنان علاء مرسي، إنه لا يمانع الظهور كـ"ضيف الشرف" إذا كان مؤثرا ومهما للعمل الفني، وذلك في معرض تعليقه على ظهوره في مسلسل الكبير، الذي يُعرض فيه دراما رمضان الحالي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن مقياس المشاركة بالنسبة له هو درجة تأثير الدور في العمل، بمعنى أنه إذا تم حذفه يتعرض العمل لاهتزاز أو اختلال.



وتحدّث عن ظهوره في مسلسل الكبير الذي جسّد دور «مريض نفسي»، قائلا إنه استعد لهذا الدور من أكثر من مرحلة، بينها الشكل الخارجي الذي يكون من تصور المخرج والمؤلف.



وذكر أنه كممثل تطلب منه الأمر أن يُصدق الشكل الذي تخيله الاثنان، ليبدأ تخيله، ثم دراسته نفسيا، مؤكدا أن الممثل عندما يتعامل مع أي شخصية درامية هو يتعامل مع شخصية في الحياة.



ونوه بأن هذه الشخصية قد تكون في الحياة أو ستكون في الخيال، أو حتى شخصية ماضية، ما يعني أنها شخصية قائمة بالفعل.



ولفت إلى دراسته هذا الدور نفسيا، وتبين أن الشخصية التي يجسدها "مريضة نفسيا"، وهو مرض الانفصام، وهو يعني رؤية شخصيات غير موجودة، ويرى المريض واقعا كان موجودا ولا يُصدّق أنه اختفى.





