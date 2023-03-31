تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن مواجهة فريقه الهامة أمام مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، على ملعب الاتحاد في الواحدة والنصف من ظهر غدًا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية: «مباراة الغد بالغة الأهمية، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يختلف عن مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة، ومانشستر سيتي يستحق اهتمامنا غدًا، ولا يمكننا التفكير في مباريات آخرى حاليًا».

وأضاف: «دائما ما ننهي الموسم بشكل رائع، في العام الماضي نافسنا 4 على ألقاب، فيما خرجنا مبكرًا هذا الموسم، وهدفنا حاليًا تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج، وسنواصل السعي وراء تحقيقه حتى الجولة الأخيرة».

وعن تراجع نتائج فريقه ليفربول في هذا الموسم، قال: «هناك الكثير من التفسيرات للهزائم، المباراتان أمام نوتنجهام فورست وبورنموث مختلفان تمامًا، ولكن يجب أن نفوز في كلتا المباراتين، عانينا من الاستحواذ مقابل هذه الفرق، ولقد تحسنا قليلا لكننا لم نحسم وكانت ردة فعلنا سيئة».

وبسؤاله عن رأيه في غياب هالاند، قال: «عندما تقوم بالتحضير للمباراة، فأنت تجهز كل الأشياء لتجنب التمريرة النهائية، وهذا هو المكان الذي يسجل منه هالاند، إنه مهاجم رائع، لكنهم أصبحوا أبطالا بدون مهاجم، ولن تعرف أبدًا 100% من يمكنه اللعب».