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يوروستات: معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:29 م

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة بمنطقة اليورو، ظل دون تغيير في فبراير الماضي.

وبلغ معدل البطالة المعدل موسميا 6ر6% في فبراير، وهو نفسه في يناير الماضي. وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ المعدل 8ر6%.

وتم تعديل المعدل لشهر يناير الماضي، بانخفاض من 7ر6%.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبقى البطالة بدون تغيير عند 7ر6% في فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات أن عدد الأشخاص العاطلين، تراجع بواقع 59 ألفا من الشهر السابق، ليصل إلى 11 مليونا و142 ألفا، في فبراير الماضي.

ومقارنة بالعام الماضي، تراجعت البطالة بواقع 257 ألفا.


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