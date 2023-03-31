يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطر أن تبتعد عنه القاعدة الناخبة للجمهوريين المعتدلين والمستقلين التي يمكن أن ترى في توجيه التهم إليه أمام المحكمة الجنائية في نيويورك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في اختيارها لمن سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوجيه التهمة هذا يمكن أن يمهد الطريق أمام سلسلة متاعب قضائية أخرى: فترامب مستهدف أيضا بتحقيق حول إدارة محفوظات البيت الأبيض وممارسة ضغوط انتخابية في ولاية جورجيا الأمريكية. في هذا الملف الأخير، وعدت المدعية بقرار "وشيك".

لكن بالواقع فإن توجيه التهمة يمكن أيضا أن يفيد المرشح الرئاسي الذي لم تستعد حملته حتى الآن الزخم المرجو.

وقال جوليان زيليزر الاستاذ في جامعة برينستون لوكالة الصحافة الفرنسية "معظم المرشحين للرئاسة كانوا سيشعرون بالهلع من تبعات مثل هذه القصة - من العلاقة مع نجمة أفلام إباحية الى نص اتهام".

وأضاف الخبير السياسي "لكن أحد أبرز مواهب ترامب هو الاستفادة من الهجمات التي يتعرض لها".

بعد أن فاز بالسلطة في نوفمبر 2016 في سيناريو سياسي غير مسبوق لم يتوقعه أحد تقريبا، يمكن أن يعمل ترامب على استغلال الأمر ولعب دور المرشح-المتمرد.

فالملياردير النيويوركي لا يفوت أي فرصة لإبراز موقفه المعروف كزعيم قريب من الأمريكيين- معظمهم من البيض وكبار السن إلى حد ما - يحارب "الفساد الهائل" في واشنطن.

واعتبر السناتور الجمهوري ليندسي جراهام السبت أن "مدعي نيويورك فعل أكثر من أي شخص آخر في الولايات المتحدة لمساعدة دونالد ترامب في انتخابه رئيسا للولايات المتحدة"، واصفا الملاحقات في نيويورك بانها "انتقائية".

بعدما تخلى عنه قسم من اليمين المحافظ بعد الهجوم على الكونجرس، تمكن الرئيس السابق في خلال بضعة أشهر من استعادة الإمساك بزمام الأمور بشكل كامل تقريبا، حيث تمكن من تجنب كل الفضائح حتى الآن كما وكأنها بفعل التراكم، لم تعد تترك أي أثر عليه.

ومعظم استطلاعات الرأي، التي يجب النظر اليها بتأن، ما زالت تظهر أن الرئيس السابق الذي يتعامل بارتياح شديد مع الحشود، سيفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بفارق كبير.

وقد امتنع غالبية المرشحين المنافسين للرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عن انتقاد ترامب بسبب متاعبه القضائية حرصا على عدم إثارة غضب زعيم حزبهم وقاعدته الانتخابية التي قد تكون مفيدة في مساعيهم للوصول إلى البيت الأبيض.