إصابة 15 فردا إثر وقوع انفجار في مبنى بألمانيا

أصيب 15 فردا إثر وقوع انفجار قوي في مبنى سكني وتجاري في منطقة إيشفايلر بالقرب من مدينة آخن الألمانية مساء أمس الخميس.

وقالت متحدثة باسم شرطة آخن اليوم الجمعة إن اثنين من الجرحى، بينهما طفل، في حالة حرجة، كما أصيب الكثيرون بحروق بالغة، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء خلال عمليات الإنقاذ. ولم يتم الإبلاغ عن أي مفقودين.

وافترض عمال الإنقاذ أن السبب في الحادث انفجار غازي، حيث أدت قوة الانفجار إلى تحطيم النوافذ في دائرة نصف قطرها 50 مترا وقبالة المبنى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "من غير الواضح حاليا ما إذا كان ذلك حادثا أم لا". وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في آخن: "نحقق في كل الاتجاهات".

وتم إغلاق ما لا يقل عن 150 مترا من منطقة المشاة القريبة من مكان الانفجار، بينما تضرر ما لا يقل عن 20 مبنى آخر من الحريق الذي أعقب ذلك، واحترق المبنى الخلفي بالكامل.

وتم الإبلاغ عن الانفجار في تمام الساعة 19ر9 مساء (التوقيت المحلي). وشارك ما لا يقل عن 200 فرد من عمال الإنقاذ في عملية الإنقاذ. وتم إخماد الحريق بحلول حوالي الساعة الثانية صباحا بعد عملية طويلة.

وتقع بلدة إيشفايلر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 56 ألف نسمة، بين آخن وكولونيا