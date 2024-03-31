بوتين يوقع مرسوما باستدعاء نحو 150 ألف مجند روسي

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نُشر اليوم الأحد، في موسكو المرسوم الربيعي السنوي باستدعاء نحو 150 ألف مجند للجيش الروسي، الذي وقعه الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وذلك تماشيا مع العرف السائد منذ فترة طويلة.

ويشار إلى استدعاء المجندين سنويا في الأول من أبريل للخدمة في الجيش لمدة 12 شهرا.

ويذكر أن استدعاء مماثلا يحدث خلال الخريف.

وكانت وزارة الدفاع قد أصدرت سابقا تأكيدا أنه لن يتم إرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا.

ووفقا للمرسوم، فإنه سوف يتم استدعاء 150 ألف مجند تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما بحلول 15 يوليو المقبل.

وقد نشرت وزارة الدفاع وثيقة انتهاء خدمة الذين أكملوا تدريبهم الأساسي.

ويمكن للقوات المدربة التطوع للخدمة في الجبهة الأوكرانية، ويتردد أنهم يخضعون للضغط للتوقيع على العقد الخاص بذلك.