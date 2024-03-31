 زاهي حواس: الرئيس السيسي حقق إنجازات عظيمة.. والمتحف الكبير رمزا لاهتمامه بالتراث ‏ - بوابة الشروق
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زاهي حواس: الرئيس السيسي حقق إنجازات عظيمة.. والمتحف الكبير رمزا لاهتمامه بالتراث ‏

محمد شعبان
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 3:24 ص

أشاد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه ‏‏«حقق أشياء عظيمة لمصر»‏‎.‎

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن برنامج المبادرة الرئاسية هو «حياة ‏كريمة» والذي جرى خلاله تطوير العديد من القرى في الوجه القبلي والبحري؛ يعد أبرز إنجازات الرئيس. ‏

وأضاف أن الرئيس السيسي أثبت للعالم أجمع، اهتمامه بالتراث ببناء المتحف المصري الكبير، وذلك على الرغم من ‏مرور الدولة بأزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن مصر أنفقت ملايين الدولارات على هذا المشروع الهام الذي لا يخص ‏مصر فقط،؛ بل العالم كله‎.‎

ولفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، مؤكدا أنها يمكن أن تكون مصدرًا هامًا لزيادة ‏الدخل القومي‎.‎

وأعرب «حواس» عن أمله أن يستكمل الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة كل الإنجازات التي تمت في الماضي، ‏مناشدا الرئيس بجعل «التعليم والصحة» المشروع القومي لمصر‎.‎


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