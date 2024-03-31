أشاد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه «حقق أشياء عظيمة لمصر».
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن برنامج المبادرة الرئاسية هو «حياة كريمة» والذي جرى خلاله تطوير العديد من القرى في الوجه القبلي والبحري؛ يعد أبرز إنجازات الرئيس.
وأضاف أن الرئيس السيسي أثبت للعالم أجمع، اهتمامه بالتراث ببناء المتحف المصري الكبير، وذلك على الرغم من مرور الدولة بأزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن مصر أنفقت ملايين الدولارات على هذا المشروع الهام الذي لا يخص مصر فقط،؛ بل العالم كله.
ولفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، مؤكدا أنها يمكن أن تكون مصدرًا هامًا لزيادة الدخل القومي.
وأعرب «حواس» عن أمله أن يستكمل الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة كل الإنجازات التي تمت في الماضي، مناشدا الرئيس بجعل «التعليم والصحة» المشروع القومي لمصر.