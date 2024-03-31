استطلاع: 63% من المواطنين اليابانيين يشعرون بعدم الأمان المالي

خلص استطلاع أجرته الحكومة اليابانية مؤخرا إلى أن 63.2% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان المالي في اليابان، كما أن لديهم توقعات سلبية بشأن مستقبلهم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن استطلاع مجلس الوزراء أظهر أن نسبة الذين يشعرون بالقلق بشأن وضعهم المالي خلال عام 2023 ارتفع بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022 في ظل ارتفاع الأسعار.

وتعد هذه النتيجة هي الأسوأ التي يتم تسجيلها منذ إضافة السؤال بشأن أسباب عدم الرضا خلال عام 2008 للاستطلاع الذي يرصد الرأي العام بشأن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تم إرسال أحدث استطلاع عبر البريد الإلكتروني لـ3000 شخص يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر، وقدم 57.1% إجابات موثوق بها.

وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم يواجهون صعوبات في تربية الأطفال 28.6%، يليهم 28.2% قالوا إنه من الصعب أن يتمتع الشباب بالاستقلال، وذلك بحسب الاستطلاع الذي تم إجراؤه ما بين نوفمبر وديسمبر الماضيين.

كما خلص الاستطلاع، إلى أن 26.2% شعروا أنه من الصعب أن تقوم النساء بمهام نشطة في المجتمع، في حين أعرب 25.8% عن عدم رضاهم عن بيئة عملهم.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 3.1%، فيما تعد أسرع وتيرة زيادة يتم تسجيلها منذ 41 عاما.

وعلى النقيض، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 2.5% خلال 2023 للعام الثاني على التوالي، حيث أظهرت البيانات الحكومية أن زيادة الأجور لم تواكب وتيرة التضخم.